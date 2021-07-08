ETF新價位表一周年

香港交易所於去年6月推出香港ETF新價位表，以提升ETF 市場流動性及縮窄最低上落價位為目標，降低ETF的投資總成本（TCO）。一般而言，買賣價差越窄，投資者的交易成本就越低。本文將剖析一些影響ETF買賣價差的因素，以及回顧香港ETF新價位表實施一周年的成效。

影響價差的兩大主要因素

「買賣價差」是指買方願意支付的最高價格，與賣方願意接受的最低價格之間的差額。買賣價差是ETF交易成本的主要部份。

成交額及波動性是決定價差的兩大主要因素。交投活躍的ETF普遍價差較窄，此情況常見於香港 ETF市場。根據香港交易所資料，平均每日成交額超過1億港元的ETF，其價差中位數約為6.6點子，而交投較少的ETF的價差則相對較闊（見下表）。

平均每日成交額 （港元） 價差中位數 （點子） 超過1億元 6.6 1,000萬元至1億元 11.1 1百萬至少於1,000萬元 22.5 少於1百萬元 52.9 資料來源：香港交易所，數據由2020年6月1日至2021年5月31日



此外，波動性亦是影響價差的另一關鍵因素。當市場波動性上升時，ETF 莊家所報的價差一般較闊，以補償他們為提供流動性而承擔的風險。同時，ETF相關證券的價差亦會影響ETF價差，即追踪交投較活躍股票的ETF，其價差普遍偏窄。

新價位表助ETF價差收窄

那麼，價位表對ETF價差又會帶來甚麼影響？價位表載列了證券市價處於不同價格範圍的最低價格變化幅度，亦即最低上落價位。ETF的價差不能低於價位表所允許的範圍，換言之，減低價位表中的最低價格變化幅度，等同於降低最低可實現價差。

香港交易所自去年引入新價位表後，即出現價差收窄的趨勢。與舊的ETF價位表相比，新價位表將香港上市ETF的最低上落價位降低最多80%，推出剛滿一年，已為投資者節省超過17億港元的交易成本 。

透過降低最低上落價位，有助ETF成為較低成本、可分散投資的工具。舉例說，根據香港交易所資料，在香港上市的其中一隻流動性較高的ETF的價差從推出新價位表前12 個月的平均20點子，下降59%至推出後12 個月的平均8點子，亦是其相關指數 — 恒生指數的一籃子成份股同期價差中位數（16點子）的一半 。

更多新價位表一周年的成效亮點 ：

超過60%在香港上市ETF的價差收窄了至少10%；

不同流動性層級的ETF均錄得價差收窄：交易較活躍的ETF（平均每日成交額超過1億港元）的價差平均收窄了53%，而成交額較少的ETF（平均每日成交額為100萬港元或以下）的價差亦平均收窄了13%；

以產品種類而言，香港股票槓桿及反向（L&I）產品 的買賣價差收窄幅度最為明顯（-64%）； 及

以交易貨幣而言，美元櫃枱的價差收窄幅度最為突出（-23%）

提升香港ETF市場交投

新價位表實施一周年，最低上落價位收窄可助投資者節省交易成本，也是提升香港ETF市場的流動性增長的重要因素之一。香港交易所數據顯示，於香港上市的ETF的平均每日成交額在新價位表推出後的 12 個月內，已上升至65億港元，較此前的12個月增長了12%。

買賣價差無疑是ETF投資成本的重要一環，但其實ETF的實際投資成本不止於此。在投資ETF時，投資者應同時考慮投資總成本（TCO）中的交易成本及持有成本兩個部分（後者包括基金和投資者層面的稅項）。此外，與所有投資一樣，ETF投資涉及風險，無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定之前，應先了解ETF投資的風險。有關詳情請瀏覽香港交易所網頁。