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【科技新知】Vivo申請新專利　智能手機竟可內置航拍機？

科技 18:17 2021/07/06

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Vivo日前申請了一項名為「智能手機內置可分離航拍機」的專利技術。

一部智能手機同時配備相機鏡頭及航拍機似乎是天荒夜談，中國智能手機供應商Vivo有望能發表其破天荒之作 。該企日前申請了一項名為「智能手機內置可分離航拍機」的專利技術，據悉可在手機內置四軸航拍機，同時配備雙攝像頭攝影系統和三個紅外線傳感器以偵測障礙物。

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據外媒報道，該專利設計是在智能手機中加入四螺旋槳微型航拍機，用戶可以在手機中拆出它以單獨飛行。該微型航拍機放置於手機的頂部，同時內置兩個放置在不同地方的相機，一個在正面一個在下方，另外會有3個紅外線感應器用作感應障礙物以防止撞擊。

該專利設計是在智能手機中加入四螺旋槳微型航拍機，用戶可以在手機中拆出它以單獨飛行。（Vivo官方照片）

其設計概念十分先進，但卻惹來坊間的質疑。有網民擔心航拍機佔用的空間會令手機電池容量減少，亦憂慮它外型迷你以致飛行穩定性方面較低等問題。

Vivo目前並未有公開宣布有關此專利設計的細節，如何時甚至是否會推出它亦為未知之數。但外界預料此專利設計未能在短時間內面世，當中仍存有大量待解決的技術問題 。

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責任編輯：陳泳如

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