【大行報告】大摩料東方教育未來30日股價將升 概率至少達70%

大摩發表研究報告，料中國東方教育（00667）未來30日股價將有70%至80%概率上升，予其「增持」評級，目標價20元，與現價計，潛在升幅逾9成。

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報告指出，近期監管憂慮壓抑整個教育板塊，對東方教育而言，市場憂慮在政府要求普通高中及職業高中50：50收生比率的嚴格執行下，公司收生將受到負面影響，因旗下只有20%學校提供正式教育及可提供文憑，而公司與公立學校合辦的文憑課程則沒有改變。由9月起，公司在各學科範疇將提供少數新主修課程，預計此舉將支持長遠增長；此外，公司估值相當於今年預測市盈率18倍，屬吸引水平。

事實上，自內地5月中發布《民辦教育促進法實施條例》，再加上有消息指當局計劃加強規管教育行業，包括禁寒暑假校外補習等，對教育板塊帶來一定衝擊，當中東方教育股價至今跌近4成。

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記者：郭秀慧