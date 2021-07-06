▲ 【長和系】屈臣氏挾O+O、大數據優勢 助品牌提高銷量、TRU NIAGEN年複合增長59%

屈臣氏表示，憑藉其強大的O+O優勢，成功協助多個國際品牌進駐新市場，以及幫助本地品牌拓展業務，增加市場佔有率。 集團稱，隨著疫情帶來的「新常態」，O2O（線下至線上/線上至線下） 已不足以緊貼顧客的購物習慣，取而代之的是O+O線下及線上零售模式。

屈臣氏集團首席營運總監及集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，屈臣氏結合科技、大數據及人工智能的生態系統，通過O+O零售模式，以實體店網絡作為與顧客的日常接觸點，結合數碼平台，有效與顧客建立緊密聯繫，從而增加銷售及顧客價值，共成功協助拓展業務及提升市場地位。

用大數據助品牌增加市場佔有率

今年4月，中國屈臣氏與上海家化旗下的醫學護膚品牌玉澤合作，為顧客帶來嶄新的O+O購物體驗。顧客透過屈臣氏雲店領取玉澤的優惠券，並到店內享用專屬的美容護膚體驗。屈臣氏亦為品牌製作社交媒體內容，與顧客互動，大幅提高品牌的曝光率，全面帶動了玉澤的銷售增長 ﹐O+O推廣活動期間，玉澤知名度大為提升，店舖銷量環比增加超過35%，雲店銷量更環比上升超過120%。

另外，中國屈臣氏為強生旗下護膚品牌Aveeno制定目標爲本的策略。屈臣氏O+O策略運用大數據分析顧客喜好，按顧客所需度身設計推廣內容，多管齊下，幫助品牌吸引更多新顧客。屈臣氏成功為Aveeno在中國內地吸引大量新顧客，佔該段時期整體消費者的95%。

屈臣氏又指，於2017年與美國上市生物科技企業ChromaDex，將「TRU NIAGEN®樂加欣」抗衰老保健康產品引進香港屈臣氏，並於2018年引入新加坡屈臣氏，同時於門市及網上商店發售。產品甫推出便深受顧客歡迎，該產品每年錄得59%的複合增長。

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