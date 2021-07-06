  • 30°C
香港時間 : 2021706日 (二) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】高層連裝修向南樓　受大學生租客歡迎　天馬苑478萬有交易

股樓投資 17:39 2021/07/06

分享：

黃大仙區不乏居屋選擇，若論知名度較高的屋苑，天馬苑算是其中之一。雖然屋苑遠離港鐵黃大仙站，但鄰近數個大型商場，衣食住行一應俱全。 

富誠地產高級物業顧問周永鋒說，黃大仙天馬苑E座高層12室，一房間隔，實用面積338平方呎，座向南面，望開揚市景及游泳池景觀，日前以478萬元（自由市場價）易手，實用呎價約14,142元。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

從代理提供的相片可見，單位裝修企理，外望開揚樓景。資料顯示，原業主於2013年06月，以288萬元（自由市場價）購入單位，持貨8年，現轉手獲利約190萬元，物業期間升值約66%。 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

居屋 天馬苑 香港經濟日報 黃大仙

上一篇文章

【大行報告】大摩料東方教育未來30日股價將升 概率至少達70%

下一篇文章

【新股IPO】港交所料明年第四季 實施新股T+2結算機制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版