【有相睇】高層連裝修向南樓　受大學生租客歡迎　天馬苑478萬有交易

黃大仙區不乏居屋選擇，若論知名度較高的屋苑，天馬苑算是其中之一。雖然屋苑遠離港鐵黃大仙站，但鄰近數個大型商場，衣食住行一應俱全。

富誠地產高級物業顧問周永鋒說，黃大仙天馬苑E座高層12室，一房間隔，實用面積338平方呎，座向南面，望開揚市景及游泳池景觀，日前以478萬元（自由市場價）易手，實用呎價約14,142元。

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從代理提供的相片可見，單位裝修企理，外望開揚樓景。資料顯示，原業主於2013年06月，以288萬元（自由市場價）購入單位，持貨8年，現轉手獲利約190萬元，物業期間升值約66%。

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