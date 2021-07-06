【電動車】GM擴充中國設計工作室　專注開發電動智能汽車 

▲ 通用汽車公司日前宣布擴大其位於中國的設計工作室，該工作室將用作開發電動汽車和自動駕駛汽車之用。（通用汽車公司官方照片）

通用汽車公司（GM）日前宣布擴大其位於中國的設計工作室，該工作室將用作開發電動汽車和自動駕駛汽車之用。

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該企表示，它計劃在2035年之前全面改為生產電動汽車，汽油和柴油汽車將被淘汰，亦以進軍中國這個全球最大的電動汽車市場為目標。

它曾表示，其目標是在2025年成功在美國和中國售出超過100萬輛電動汽車 。它亦會斥資350億美元（約2719億港元）以支持其電動汽車和自動駕駛汽車的開發項目。該企的中國執行副總裁兼總裁 Julian Blissett稱，他有望藉擴大中國設計工作室的規模，如引入新設施及招聘科技人才等以生產最符合中國客戶理想的產品。

據外媒報道，負責該項目的團隊目前只有不到40名設計師、工程師、虛擬實境（virtual reality，簡稱VR）專家和後勤人員。故外界推測該企將積極擴充團隊規模以配合其業務發展。

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責任編輯：陳泳如