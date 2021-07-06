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【遊戲熱話】為慶祝《Pokémon GO》發布5週年　官方更新系統推多項慶祝活動

科技 17:25 2021/07/06

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手機遊戲《Pokémon GO》迎來5周年紀念，官方同時發布系統更新，為玩家推出多項慶祝活動。

美國軟件開發商Niantic與Pokémon一同推出的手機遊戲《Pokémon GO》，最近正式迎來5周年紀念。官方同時發布系統更新，在程式內推出多項慶祝活動，當中包括收藏家挑戰、Pokémon GO Tour等，為玩家提供更多遊戲內容。

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《Pokémon GO》手遊於2016年正式推出，現時全球各地仍擁有不少玩家，最近官方發布新聞稿表示，在7月6日至15日期間推出特別活動。例如收藏家挑戰活動，用戶只要在活動時間內捕捉到卡片上面指定的精靈，就能完成挑戰。另外，該遊戲也推出獎勵加碼，在活動期間，冰寒、磁鐵、藥草、雨天等所有誘餌模組效果時間將延長為1小時。

另外Niantic也透露，今年會擴大Pokémon Go Fest慶祝活動，並在全球多個城市舉行實體慶典。考慮到疫情緣故，官方會限制活動空間及參與人數。此外，為慶祝遊戲推出5周年，該活動入場價格將從14.99美元（約116.4港元）降至5美元（約39港元）。

責任編輯：李寶如

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