【潮流平台】HYPEBEAST料今年業務持續反彈　曼哈頓旗艦店明年初開幕　將重點發展東南亞

▲ HYPEBEAST首席財務官黃家恒

潮流時尚平台HYPEBEAST （00150） 首席財務官黃家恒表示，三分之二的收入來自數碼媒體業務，疫情一度令公司大型拍攝及製作受阻，但上財年下半年已見反彈，並指出疫後更多品牌接洽，料今年業務持續好轉，展望正面。他又指，撇除疫情影響，過往公司收入增長達30%至40%，電子媒體增長高達40%至60%。

HYPEBEAST主要從事數碼媒體平台，並設有電商平台HBX。雖然創辦人為香港人，但公司在外國起家，目前來自美國收入佔比最大，香港及內地則佔30%左右。

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HYPEBEAST於2017年在中環置地廣場開設首間實體店，黃家恒指，實體店主打限量產品，並傾向本土品牌及獨家引入品牌，以及提供貨品自取服務。實體店除了零售，也會夥拍廣告商、品牌舉行活動及展覽等，希望為品牌帶來突破。

他續指，美國曼哈頓將會開設全幢7層旗艦店，其中兩層為零售店，內裡料有許多科技元素，包括智能鏡子等，旗艦店預計明年初開幕。

韓國日本擬推電商平台 有意進軍新加坡及泰國

公司未來計劃著重發展東南亞。黃家恒指，有意在韓國及日本推出電商平台，而電商平台HBX已增設韓文及日文，實體店亦有考慮。他又指，今年已在印尼開設Instagram帳號，下一站目標為新加坡及泰國。

對於內地市場，黃家恒指，現時公司的製作團隊較香港大，已開展了電商業務，設有微信商店，留意到不少品牌想與公司合作到內地作推廣，未來或先開設快閃店。

電商平台HBX除了出售服裝及鞋，也開始擴展至玩具及家品系列，大受年輕人歡迎。黃家恒透露，上財年兩個範疇的增長達50%至60%。

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編輯：袁諾曦