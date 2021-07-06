▲ 李小加：無現金時代是下一發展浪潮 數據安全問題將成企業大挑戰

港交所 （00388） 前行政總裁李小加表示，未來金融發展的新浪潮就是無現金時代的到來，香港亦需要抓住這一浪潮，才可以帶領世界金融市場的發展。他又指，香港不能靠「吃老本」來維持國際金融中心地位，又指過去數年港交所雖做出不少改革舉措，但滴滴出行（美：DIDI）、貝殼找房（美：BEKE）等仍然選擇赴美上市。

李小加：大概知道滴滴出行為何傾向選擇赴美上市

近日，滴滴出行赴美上市後，因數據安全問題，隨即在內地的應用程式遭到下架。李小加被問及如何看待事件時並沒有正面回答，僅指雖然大概知道滴滴出行為何傾向選擇赴美上市，但「不在其位，不謀其政」。

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李小加稱，由於地緣政治的原因，數據公權及私權的安全問題將成為大挑戰。當地緣政治緊張時，國家安全就是「巨大無比的帽子」，一旦國家之間出現敵對關係，數據就會成為新的情報來源，因此未來處理數據安全問題，將會是一個很大的挑戰。

資本市場未來投資重點將放在小微企業

李小加在出席一個論壇時表示，未來數字化經濟的核心之一，就是小微企業將會成為金融融資的承受體，但因投資小微企業的風險較大公司高，因此並不適宜由與隱形主權擔保掛鉤的資金，如銀行資金作為投資來源，而是應由全球性的投資型資金，最先進入小微企業投資生態，而中國今天需要國際資金進入，則需要香港。

中國有機會成為最先進入無現金時代的經濟體

他表示，雖然目前西方制定規則的經濟體系仍然主導世界，中國還未有能力建立自己的規則，而香港的金融制度基礎來自西方，因此在過去，於中國而言，香港是西方的延伸，因此香港的地位十分重要。但如果中國能夠率先進入無現金的互聯網數字化時代，未來在金融領域中，新的規則可能不再由西方統領。若未來有一天，西方國家需要向東方看齊，而在西方國家眼中，香港不是東方的延伸，那香港的重要性則會受到威脅。

他又指，由於中國過往的傳統服務業做得太差，長期未能滿足人民生活需求，因此數字化發展過程中沒有既得利益者的阻撓，因此其數字化發展更加快，更有機會成為數據時代中，最先完成改革的國家。

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記者：梁安琪