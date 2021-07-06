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比利時駐韓大使夫人再惹事端 涉與清潔工衝突

環球社會熱點 17:50 2021/07/06

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比利時駐南韓大使夫人相雪秋早前因掌摑女店員而惹起爭議，近日疑似再與他人衝突。南韓警方表示，1名清潔工掃懷疑因掃把碰到相雪秋後，兩人發生口角並互相毆鬥。據悉，相雪秋被送院，涉事清潔工指自己曾被掌摑。

比利時駐韓大使夫人掌摑店員 突稱中風疑避調查 【下一頁】

南韓警方表示，相雪秋（Xiang Xueqiu，音譯）與清潔工在首爾市中心1個公園發生爭執，起因是清潔工的掃把觸碰到相雪秋。警方接報後到場，發現2人明顯曾經打鬥，惟當時2人皆不想追究對方責任。

4月相雪秋掌摑服裝店女店員事件

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據悉，相雪秋被清潔工推到在地後，需要送院治理。清潔工其後向警方求助，稱被相雪秋掌摑，提出要向相雪秋提告。南韓外交部表示，會先確認事件，一旦發現違法之舉，定必嚴正處理。

白俄拉脫維亞互逐外交人員 拉脫維亞掛白俄反對派旗 【下一頁】

相雪秋在今年4月，因掌摑1名服裝店店員而被警方問話。事件起因是相雪秋剛好身穿1件店內有售的衣服，被店員詢問是否已付款，相雪秋丈夫、比利時駐南韓大使Peter Lescouhier事後在Facebook發表聲明公開道歉。

南韓警方以相雪秋擁有外交豁免權為由，6月23日撤銷相關指控。據悉，夫婦2人7月底便會返回比利時。

責任編輯：李俊儀

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