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英國多方支持保留口罩令 強制公共交通工具上佩戴

環球社會熱點 17:18 2021/07/06

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英國多方支持繼續在公共交通工具上硬性規定戴口罩。

英國政府預計在7月19日，正式廢除多數防疫法規，讓民眾恢復新冠疫情前的生活。不過，英國多方人士反對全面取消強制口罩令，希望在公共交通工具依然要強制佩戴，直至疫情真正受控。

約翰遜公布預期解封詳情 民眾共擔防疫責任 【下一頁】

英國醫學協會的醫生納格保羅（Chaand Nagpaul）對全面解封表示憂慮，促請政府保留強制口罩令，直至新冠病毒傳染風險真正受控及多數人完成疫苗接種。反對派工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）則批評，保守黨政府做法衝動，呼籲在公共交通工具上仍然要強制戴口罩。

利物浦市市長羅瑟勒姆（Steve Rotherham）引用民調，指逾70%民眾希望繼續在公共交通工具上仍然要強制戴口罩，批評首相約翰遜（Boris Johnson）忽視民意，只著緊國會議員意見。

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英國料預期解封 專家警告恐成「變種病毒工場」 【下一頁】

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）表明會與市內交通部及內閣政府商討，要求保留強制口罩令，並強調口罩對防疫的重要，認為容許強制在公共交通工具戴口罩，有助確保民眾外出的安全，真正幫助經濟復甦。

同屬保守黨的前首相文翠珊（Theresa May）幕僚長巴韋爾（Lord Barwell）亦表示，不再強制在公共交通工具上要戴口罩是錯誤，指政府若想民眾生活回歸正常，必須讓民眾感到可以安全回到疫前生活。

責任編輯：吳漢培

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