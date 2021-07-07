【樓市熱話】以Mirror成員起名的樓盤 一眾網民直呼想買　更稱：「老公們賣腎都搞唔掂！」

Mirror熱潮風靡全港，無論到哪裡都能聽到有人在談論他們，甚至餐廳和店舖都在播他們的歌來吸引粉絲光顧。為了沾Mirror的光，商家無所不用其極。近日有網民於網上媒體發文，指未來的樓盤可能會用Mirror的名字命名。

未來的樓盤名字：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

不少網民大發創意，「土瓜灣的樂民新邨可以叫Lokman New Estate」、「Jer就直接名用嚟做樓盤名！《柳應庭》」、「輝瑞臣山」、「柳應 • 豪庭」等。有人笑言將來坐的士就會和司機說：「司機，唔該去柳應庭！」

【網民熱話】賣菜婦人遇車禍 倒地流血仍堅持賣菜 幸獲熱心市民幫忙 三小時全掃清【下一頁】

很多人覺得Mirror、Error成員的名字真的很適合做樓盤名，令他們直呼：「想買！」、「諗下都覺得樓市好暢旺！」不過由於粉絲大多數是女性，令不少網民為一眾男性感到悲哀，稱「老公們今次賣腎都搞唔掂！」

【裝修熱話】住戶為慳位 想將雪櫃擺係廚櫃上面 網民笑言：全家人都193應該冇難度【下一頁】

更有人貼出之前愚人節的改圖，青衣安濤樓變姜濤樓的照片。

▲ （網上圖片）

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷