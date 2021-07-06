【新冠疫苗】美國上月近全數死亡患者都無打針

▲ 美國上月幾乎全部死於新冠肺炎的人都無接種新冠疫苗。

美國未能於7月4日美國獨立日前，為70%成人最少接種1劑新冠疫苗，美國政府繼續積極推動民眾接種。美國傳染病專家福西表示，美國上月幾乎全部死於新冠肺炎的人都無接種新冠疫苗，強調接種疫苗有助減低感染新冠肺炎的死亡率。

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福西（Anthony Fauci）周一（5日）接受美國全國廣播公司（NBC）採訪。福西透露6月死於新冠肺炎的近萬名美國人當中，約99.2%的人均無接種新冠疫苗，僅0.8%的死者曾接種。

福西表明目前無疫苗是完美（No vaccine is perfect），但上述數據足以反映，美國人可透過接種疫苗來避免大部分重症或死亡個案發生。

根據美國疾控中心（CDC）截至周日的數據，美國有超過1.73億成人、即67.1%成人已接種最少一劑疫苗。美國有超過1.5億成人、即58.2%成人已完成接種（編按：部分美國人接種單劑強生疫苗已完成接種）。

另外，美國各州的疫苗接種率差距甚大。美國佛蒙特州、夏威夷州和馬薩諸塞州的接種率超過80%，而密西西比州和路易斯安那州的接種率卻甚至未能過半。

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福西同時敦促民眾摒棄反疫苗及反科學的立場，形容病毒是人類的共同敵人，希望所有人能抛開分歧攜手抗疫。

美國總統拜登（Joe Biden）周日發表演説時，形容接種疫苗為最愛國表現（the most patriotic thing）。拜登呼籲未接種疫苗的國民，應為自己、親人、社區和國家立即接種。

責任編輯：鄭錦玲