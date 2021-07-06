【MPF】歐美股票基金上半年表現最佳 宏利MPF成半年大贏家

▲ MPF半年成績表放榜，宏利的歐美股票基金表現最好。

强積金（MPF）專家積金評級公司總結上半年的投資成績，歐美股票表現最好，相反受美債息急升所累，債券基金慘蝕。至於市面400多隻MPF，宏利（00945）為大贏家，因首6個月冠亞軍基金落在這龍頭受託人身上，旗下歐洲股票勁彈17%，北美股票也反彈15%，遠勝平均回報不足4.5%升幅。至於滙豐（HSBC）及恒生（00011）的北美股票MPF也跑贏，錄得近15%漲幅，而高居季軍。

今天（7月6日）積金評級發表6月份的強積金表現調查，其中，所有基金在6月份單月上升0.11%，季度升3.15%，而 首6個月上升4.47%，是強積金自成立以來第七個表現最佳的上半年。強積金體系連續第五季錄得投資收益，預計次季度的投資收益約為392.41億元，相當於每位成員的平均投資收益約為8,638元。

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MPF總資產預計將上升至約1.221萬億元，創月底的歷史新高。當計入供款後，人均帳戶結餘有望在6月30日上升至約 268,823元，並創月底的歷史紀錄。各類資產類別中，美國股票基金三連贏，在6月份單月、次季度及年初至今表現最佳。

比併各供應商，除了一哥宏利的半年成績稱王外，如以較短期較量，當中雙冠軍是萬全強制性公積金計劃的美國股票基金，在6月份單月與第二季表現最佳。大輸家則是債券，積金評級債券基金指數錄得2.36%的季度投資虧損，是債券基金八年以來最大的上半年虧損。

香港專業的強積金獨立研究小組積金評級主席叢川普（Francis Chung）在發布積金評級6月份的強積金表現調查時指出，債券基金經歷了八年以來最大的上半年虧損，而美股基金跑贏本地股票基金接近兩倍，這些顯著的表現差距，凸顯出多元化投資和長線投資的重要性。

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叢川普進一步剖析，關於債券基金創紀錄的投資虧損，以及美股基金與中港股票基金之間出現創紀錄的回報表現差距時說：「強積金平均帳戶結餘將有望上升至約270,000 元，較一年前增加24%，這對香港450萬打工仔來說當然是個好消息，但壞消息卻是，債券基金錄得八年以來最大的上半年虧損，而那些將全額投資在中港股票基金的成員，其回報表現與美股基金、及歐洲股票基金的強勁回報表現比較，則顯得相形見絀。」

他重申，投資多元化的重要性，「債券基金的回報大幅下跌，以及美股基金與中港股票基金之間出現約 190% 的回報表現差距，反映出貫徹地捕捉市場時機，作投資選擇是多麼的困難。成員需要保持其投資組合多元化，和專注於長線投資來保護自己，以免受這些交易的負面影響。」

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪