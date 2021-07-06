【疫市營商】屈臣氏O+O零售助品牌增曝光　吸新客、谷生意有何妙計？

▲ 屈臣氏集團則透過O+O模式，協助多個國際品牌進駐新市場。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，零售市場競爭激烈。零售商開拓網銷渠道，希望突圍而出。屈臣氏集團則透過O+O模式，協助多個國際品牌進駐新市場，以及幫助本地品牌拓展業務，增加市場佔有率。

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屈臣氏認為，傳統的O2O營銷僅將顧客由一個平台帶動到另一個。隨著疫情帶來的 「新常態」，O2O 不能緊貼顧客的購物習慣。故該集團改而透過 O+O 結合線下及線上平台，增加品牌與顧客的日常接觸點，並運用數據分析幫助品牌深入及全面地了解顧客需要，與顧客建立更緊密的聯繫。一方面助品牌拓展銷售渠道，另一方面亦提升品牌的曝光率，增加銷售。

最快30分鐘送貨 助品牌吸新客

以中國市場為例，屈臣氏於當地約500個城市營運超過 4,100 間店舖，並與線上平台無縫連結。屈臣氏以店舖作為配送中心，讓顧客在雲店下單後，產品快至 30 分鐘送達府上，滿足顧客即時的需求。中國屈臣氏又與強生合作，為強生旗下護膚品牌 Aveeno 增加品牌的市場佔有率，例如線上平台推出產品試用，同時在實體店舖推出會員優惠。活動期間， Aveeno 在中國吸引大量新顧客，佔該段時期整體消費者的 95%。

屈臣氏早前又與美國上市生物科技公司ChromaDex合作，2017年起把美國製造的TRU NIAGEN抗衰老保健產品先後引入香港、新加坡，同時於門市及網上商店獨家發售。TRU NIAGEN成功打入亞洲市場，自2017年起至2020年底，TRU NIAGEN每年錄得59%的複合增長。

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責任編輯：葉泳珊