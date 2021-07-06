【小米 1810】小米擔保計劃發行美元無抵押債券 標普予「BBB-」評級

據外媒報導指，評級機構標普公布，授予Xiaomi Best Time International Ltd擬發行的優先無抵押美元債券長期債項評級「BBB-」。發行人為小米集團（01810）全資持有的融資子公司，小米為該債券提供無條件且不可撤銷的擔保。債項評級仍有待檢視最終發行文件後確認。

此基準規模債券的發行由不同部分組成，綠色債券部分的籌資將用於為滿足特定準則要求的項目融資；非綠債部分融資將用於一般公司用途。標普指，考慮到截至今年3月底，小米的淨現金超過450億元人民幣，因此認爲其資本結構沒有重大的結構性次級風險。

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記者：郭秀慧