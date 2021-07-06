ZA Bank夥戶戶送助失業人士　經ZA Bank交百分百擔保個人特惠貸款　可優先做送餐員

▲ ZA Bank夥戶戶送推送餐專員特快申請計劃，失業人士透過 ZA Bank App 遞交該計劃申請後，即有機會優先加入戶戶送送餐團隊。（ZA Bank提供圖片）

疫情下政府推出百分百擔保個人特惠貸款計劃助失業人士，有見及此，ZA Bank夥戶戶送推送餐專員特快申請計劃，即日起至2021年11月30日，失業人士透過 ZA Bank App 遞交該計劃申請後，即有機會優先加入戶戶送送餐團隊，助失業人士走出困境。

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貸款申請人交齊所需文件後將獲得專屬特快申請碼，推廣期內憑特快申請碼經戶戶送送餐專員招募網站申請成為送餐專員，即有機會優先加入戶戶送送餐團隊。

申請人可賺高達1,500元迎新獎金

申請人成為送餐專員後於30日內完成30張訂單，可免費獲贈由戶戶送提供的迎新裝備；而30 日內於指定繁忙時段完成 50 張訂單，更將可享迎新獎金，電單車手的獎金金額為1,500元，單車手及步兵則為500元。

ZA Bank 行政總裁許洛聖（Rockson）表示，疫情期間，戶戶送為香港餐飲業創造了大量工作機會，相信能與ZA Bank參與的百分百擔保個人特惠貸款計劃相輔相成，共同推動就業市場。

戶戶送香港區營運總監白家豪（Karl Bachian）表示，ZA Bank 與戶戶送的理念相通，利用科技為傳統行業帶來新的營運模式，期望可為社會作出貢獻，帶來正面影響。

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責任編輯：朱悅瀅