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【數據監管】深圳禁止強制使用人臉識別 《數據條例》明年1月1日起施行

股市 16:58 2021/07/06

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《深圳經濟特區數據條例》明年1月1日起施行，將禁止強制使用人臉識別。

數據安全成近期內地監管重點，深圳市人大常委會今日（6日）公佈《深圳經濟特區數據條例》，明確數據處理者不得以自然人不同意處理個人數據為由，拒絕向其提供相關核心功能或者服務。處理人臉識別等生物識別數據時，應當同時提供處理其他非生物識別數據的替代方案。該條例將於明年1月1日起施行。

人大常委會法工委在解讀中稱，未經個人同意收集個人數據、超出必要獲取用戶權限、非法交易個人數據、濫用個人數據等侵權問題屢見不鮮，有必要通過經濟特區立法，強化對個人數據的保護。

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解讀並稱，由於生物識別數據具有唯一性、終生性、不可更改性，一旦泄露或者被濫用，將造成較一般個人數據更為嚴重的損害後果。處理生物識別數據時，除該生物識別數據為處理個人數據目的所必需，且不能為其他非生物識別數據所替代的情形外，應當同時提供處理其他非生物識別數據的替代方案。

《深圳經濟特區數據條例》要求，處理個人數據應當具有明確、合理的目的，並遵循最小必要和合理期限原則。數據處理者不得通過誤導、欺騙、脅迫或者其他違背自然人真實意願的方式獲取其同意。

《深圳經濟特區數據條例》全文

對於侵害其他市場主體、消費者合法權益的，由市場監督管理部門或者相關行業主管部門按照職責責令改正，沒收違法所得。拒不改正的，處5萬元以上50萬元人民幣以下罰款；情節嚴重的，處上一年度營業額5%以下罰款，最高不超過5,000萬元人民幣。

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編輯：陳健婷

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