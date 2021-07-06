【ET講股通】孫運喜︰輪流向下炒疑雲 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

港股即市一度失守28000關，恒指全日收報28072點，跌70點，大市總成交1,448億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，藥物股全綫捱沽，藥明生物 （02269） 急挫8.4%至126.4元。猶幸新經濟股反彈，騰訊 （00700） 升0.9%至559元，阿里巴巴 （09988） 升1.7%至209.4元，令大市跌幅收窄。

政策風險現 藥物股急跌

市場乍現輪流向下炒疑雲，繼新經濟股後，今日輪到藥物股急跌，除了因為估值太高，亦受累政策風險，市傳內地擬收緊藥物監管。惟目前港股市底未算太差，恒指拾級而下的風險未算太大。

外圍愈來愈多聲音唱淡科技股，最新有富國銀行，指對科技股的清算即將到來，尤其是加息機會愈來愈大下。中資科技股同遭唱淡，前大摩名家大衛羅奇指風險大，一是監管升溫，二是中美競爭激烈，兩點皆不利板塊表現。

騰訊阿里 技術走勢改善

不過，在壞消息乍現下，本港科技股不跌反升。技術走勢上，騰訊陰陽燭現「陀螺」，反映低位獲一定承接。阿里巴巴走勢更佳，陰陽燭呈「曙光初現」。

A股走勢亦對港股帶來支持，上證在保歷加通道底部呈「好友反攻」形態，有望在3500點企穩。整體而言，暫不用對港股後市太擔心，恒指在保歷加通道底部企穩，短綫可望醞釀反彈。

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