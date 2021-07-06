  • 30°C
香港時間 : 2021706日 (二) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大宗商品】石油產量協議未達成　美國前能源部長：油價可「輕易」上100美元

股樓投資 17:12 2021/07/06

分享：

石油出口國組織與盟友（合稱OPEC+）於上周就石油增產一事進行討論，最終未有達成正式協議。美國前能源部長Dan Brouillette周二接受外媒訪問時表示，油價可以「輕易地」達到每桶100美元，甚至更高。

受到經濟活動復甦帶動，石油需求不斷增長，國際油價已經突破77美元，升至三年來高位。不過Brouillette亦警告稱，油價反過來同樣可能會崩潰，「如果沒有達成產油方面的協議，所有國家傾向於各行其是，或自行決定產量的話，油價將隨之崩潰。」

OPEC+曾於上周四（1日）討論增產，計劃於在8月至12月期間每月增加日產40萬桶，最終每日增產200萬桶石油，同時建議將減產協議延續到明年年底，但由於阿聯酉同沙特阿拉伯平存在不同意見，增產協議懸而未決，會議再次遭推遲。

周一談判再次破裂後，國際油價飆升至三年來高位。截至本周二（6日）下午17時，倫敦布蘭特期油每桶報77.7美元，升0.67%；8月紐油期貨則報每桶76.6美元，升近2%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男

香港 石油 香港經濟日報 商品

上一篇文章

【小米 1810】小米擔保計劃發行美元無抵押債券 標普予「BBB-」評級

下一篇文章

【大行點睇】藥監局發新政策 大摩料長期龍頭藥企可受益 予藥明生物「增持」評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版