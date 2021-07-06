【大宗商品】石油產量協議未達成　美國前能源部長：油價可「輕易」上100美元

石油出口國組織與盟友（合稱OPEC+）於上周就石油增產一事進行討論，最終未有達成正式協議。美國前能源部長Dan Brouillette周二接受外媒訪問時表示，油價可以「輕易地」達到每桶100美元，甚至更高。

受到經濟活動復甦帶動，石油需求不斷增長，國際油價已經突破77美元，升至三年來高位。不過Brouillette亦警告稱，油價反過來同樣可能會崩潰，「如果沒有達成產油方面的協議，所有國家傾向於各行其是，或自行決定產量的話，油價將隨之崩潰。」

OPEC+曾於上周四（1日）討論增產，計劃於在8月至12月期間每月增加日產40萬桶，最終每日增產200萬桶石油，同時建議將減產協議延續到明年年底，但由於阿聯酉同沙特阿拉伯平存在不同意見，增產協議懸而未決，會議再次遭推遲。

周一談判再次破裂後，國際油價飆升至三年來高位。截至本周二（6日）下午17時，倫敦布蘭特期油每桶報77.7美元，升0.67%；8月紐油期貨則報每桶76.6美元，升近2%。

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编辑：李勝男