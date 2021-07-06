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【滙豐HSBC】滙豐推歷史網站　展出遠至1760年代的逾萬件歷史藏品（附網站連結）

Hot Talk 16:43 2021/07/06

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HSBC滙豐推出全新的滙豐歷史網站，將過萬件館藏數碼化，供公眾隨時瀏覽。

HSBC滙豐歷史悠久就眾所周知，但幾多人知道滙豐更自設歷史檔案館，收藏過萬件遠至1760年代的商業檔案、更加是全球最重要的商業檔案資源之一？受疫情影響，滙豐球歷史檔案設施暫停對外開放，但滙豐決定將過萬件館藏數碼化，推出全新的滙豐歷史網站，設有360度虛擬導覽，供公眾隨時瀏覽精選藏品，未來更會持續加入更多檔案及館藏。

滙豐歷史檔案部團隊夥文化保育專家合作設計，將過滙豐環球歷史檔案展覽館由1760年代以來的過萬件歷史藏品數碼化，細說昔日金融業的發展。

    點擊圖片放大

網站主要分為「歷史」、「藏品」、「網上參觀」、「展覽」四部分。「展覽」部分率先推出名為「札根全球」的主題展覽，講述滙豐自1865年如何在商貿路線提供貿易和基礎設施建設融資。當年首批滙豐客戶的貿易公司鴨都喇利（Abdoolally Ebrahim & Co），至今仍然是滙豐的客戶。

未必好多人知，其實滙豐環球歷史檔案是全球最重要的商業檔案資源之一，檔案合共長超過5.5公里，設施位於香港、倫敦、巴黎及紐約，收藏香港上海滙豐銀行的文獻和文物，以及多家所收購銀行的歷史檔案，如米特蘭銀行（Midland Bank）、法國商業銀行（Credit Commercial de France）、海豐銀行（Marine Midland Bank）及中東英格蘭銀行（British Bank of the Middle East）等。

瀏覽更多：滙豐歷史網站連結

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