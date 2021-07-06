【營人物語@iM網欄】營養師教你炎夏野餐小貼士

夏日將至，好友相約週末到西貢划獨木舟。出發前一天，我們正討論需攜帶的裝備，Amy提醒我們：「一整天在外島，我們要自備午餐呢！」一談起吃的話題，最饞嘴的Cindy隨即興奮起來：「我已預早安排好呢！我會自製三文魚飯團、薯仔碎蛋雞肉沙律和水果盒，明天大家可一起在外島野餐！」

聽罷，我立即打斷Cindy：「等一等，你所提出的食物選擇，似乎都不太適宜長時間放在戶外；尤其含豐富蛋白質的食物，如海鮮、雞蛋、肉類等，若放置在室溫環境下，容易滋生大量細菌，必需冷藏保存，或在一至兩小時內食用，否則容易引致食物中毒。但我們從家中出發到西貢再出海，至少要4至5小時呢！」

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我再提議：「可考慮預備一些水份較低或真空包裝的食物，既容易存放，亦不用擔心細菌滋生的問題。五穀類食物可選無餡麵包、餅乾和即食栗子；肉類方面，則可選擇罐頭魚類、罐頭海鮮、真空包裝的即食雞胸等；至於水果，最好攜帶原個未切開的，因為已切開的水果同樣屬高危食物呢！」

Doris回應：「那飲品呢？我們該帶汽水、運動飲品還是清水呢？」

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我說：「清水是最好的補水飲品，但我們長時間進行户外活動，運動飲品可補充排汗時所流失的電解質，我們可帶備一支1公升的清水和一支500毫升的運動飲品。」我再補充：「但汽水則不太適合，因汽水含咖啡因，有利尿作用，會加快身體水份流失的速度。」

Amy笑説：「幸好我們有營養師同行，否則大家明天隨時因食物中毒而肚瀉、或因脫水而中暑！」

作者_盧綺欣（Yanbie）簡介 · 澳洲註冊營養師（A.P.D） · 現任「尚營坊」註冊營養師 · 擁有多年處理糖尿病及腎病經驗 · 曾為澳洲退伍軍人事務部提供營養講座及教授烹飪課，推廣飲食知識予退伍軍人 · 曾為香港機場地勤服務有限公司（HAS）提供講座，推廣健康飲食知識 · 主持「尚營坊」超市購物之旅，教授會員選購健康之食品

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