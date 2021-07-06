【美股焦點】美國上市五日後被要求下架 滴滴盤前暴跌近三成

國家互聯網信息辨公室周日（4日）指按相關指引，已要求應用程式商店下架「滴滴出行」應用程或，並要求滴滴嚴格按照法律要求，保陣用戶個人信息安全。消息傳出後，港股科技股連續兩日下跌，風眼滴滴於美股周二（6日）盤前時段便一度跌接近三成，現時則報12.09美元，跌21.9%。

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滴滴在美國上市後五天，便被與被內地相關部門要求下架，滴滴回應指將會堅決落實國家有關部門的相關要求，並已於7月3日暫停新用戶註冊，已下載滴滴出行應用程式的用戶仍可繼續使用，它們又指會持續保護用戶隱私和數據安全，防範網絡安全風險。

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