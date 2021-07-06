【新股IPO】港交所料明年第四季 實施新股T+2結算機制

港交所（00388）今天宣布，市場廣泛支持推出FINI（Fast Interface for New Issuance）的建議，將香港首次公開招股結算程序精簡及現代化，因此港交所將採納「T+2」首次公開招股結算周期，最快明年第四季實施，該所將調整FINI的設計，以切合首次公開招股市場各重要持份者的要求。港交所全日收報466.2元，上升2.3%。

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港交所表示，為確保市場在過渡至FINI前有足夠的準備時間，預期FINI最快明年第四季才會啟用。港交所將於適時邀請市場參與者參加一系列的相關活動，包括應用教學、建立用戶帳號、全市場測試及預演等，以確保全體順利過渡。如有需要，港交所稍後亦會就《上市規則》及其他操作程序的必要修訂另作公布及諮詢市場意見。新任行政總裁歐冠昇表示，樂見今次推動首次公開招股結算程序現代化的建議獲得市場廣泛支持。FINI未來可縮短新股定價與開始交易之間的周期，除了提升市場效率，更可鞏固香港作為全球集資市場的地位。



本港上市的新股現行「T+5」結算周期，而FINI框架諮詢文件建議將有關周期縮短至「T+1」。經諮詢市場並考慮市場意見及營運上的需要後，香港交易所將落實推展FINI作為日後所有新股的統一處理平台，但會先行採用「T+2」結算周期。推出FINI後，結算參與者可選擇採用壓縮預先付款模式，以改善熱門新股在認購期內凍結大量預付資金的情況。

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