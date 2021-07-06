【蘋果新政策】蘋果廣告客戶轉投Android平台　iOS廣告支出預算下降三分之一

▲ Apple實施新私隱政策數月內，廣告商正轉而在Android平台投放廣告，令其廣告支出預算大減。

蘋果（Apple）自從更新iOS 14.5系統後，用戶便可在應用程式內設定是否允許追蹤使用資料，以加強網絡個人私隱。不過最近就有外媒報道指，Apple實施新私隱政策數月內，廣告商正轉而在Android平台投放廣告，有數據指出，廣告商在iOS平台投放廣告的預算將下降三分之一。

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《華爾街日報》引述廣告分析公司Tenjin數據指，從本年6月1日至7月1日期間，廣告商在iOS平台投放的廣告預算下降約三分之一，同時Android平台增長約10%。據美國廣告代理公司Tinuiti指出，在新私隱政策實施後，廣告商難以針對iOS用戶作定向廣告，因而影響他們在App Store平台上投放廣告的需求。

Tinuiti研究主管Andy Taylor表示，雖然Android及iOS平台的廣告投放量仍有增長，但自從Apple私隱政策推出後，iOS平台的增長速度明顯下降，相反Android增長率則有所上升。Andy Taylor補充，目前Android平台的廣告價格較iOS高出約30%。

責任編輯：李寶如