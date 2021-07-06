【人民幣定期存款】信銀半年人幣存息2.35厘 3銀行輪流劈息

▲ 富邦今天推3個月到一年享2.5厘人民幣定期存款，專攻大戶。

自從中央於6月猛出招力壓人民幣漲幅後，港股隨即無運行，近期連跌5日，累瀉逾千點，游資如急覓避風港，轉吼人民幣定期存款須注意，因素來打高息牌的3間中小行，甫踏入7月輪流劈息。最矚目的是，原本雄霸人幣定存高息榜的信銀國際，上周五（7月2日）全面削息，建行亞洲亦於昨天（5日）調低中短息，大眾銀行亦下調短存息率。專家預期，半年結效應已過，拆息急回，料業界隨拆息走低而跟减，搶存戰暫歇暑。

各港銀半年人幣存息比較，可按下圖了解

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信銀國際把1個月人幣短存年息劈0.95厘，新息率至1.85厘；3個月至一年年息則齊削0.2厘，本來這中資行的6個月人幣定存年息有2.55厘，如今僅得2.35厘，遂失落高息王的寶座。尚幸台資行逆市出招，富邦今天（6日）罕有推3個月至一年人幣定存年息齊報2.5厘，但主攻大戶，入場費為等值100萬港元，且須全新指定理財戶等附帶條件，而額滿即止。如非全新客戶及兌換新錢，3個月年息為1.9厘，半年及一年皆為兩厘，門檻是100萬人民幣。

中資行1年人幣定存最高息2.7厘【下一頁】

經歷7月開局的調息潮，目前半年人幣定期存款年息以招商永隆、集友及富邦皆以2.5厘稱冠；一年期存息是南商的2.7厘最高，3個月年息冠絕全城是招商永隆的2.55厘。而避險族最關心會否賺息蝕滙，工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基回應本報查詢指，最近聯儲局的貨幣政策立場有所轉向，一方面聯邦公開市場委員會（FOMC）已就縮減買債規模展開討論，另一方面短期通脹接續超出預期，更多聯儲局決策官員認為該局應提早上調利率水平，以上因素均刺激了美元有一定反彈。

詹偉基預計，人民幣兌美元今年高低位分別為6.32及6.53，年底目標6.43。中國人民銀行於6月1日宣布，自6月15日起，上調金融機構外滙存款準備金率2個百分點至7%。按過去的經驗來看，儘管或可達致短暫貶值，或減慢升值的效果，但人民幣往往未有因而停止升值。近期人民幣相對其他貨幣亦有升值趨勢，但從基本因素考慮，海外地區的復甦動力不俗，人民幣相對其他貨幣的升值趨勢或較難持續，因此仍維持今年的人民幣滙率預測。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪