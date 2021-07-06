【大行點睇】藥監局發新政策 大摩料長期龍頭藥企可受益 予藥明生物「增持」評級

受內地藥監局上周五（2日）發布的抗腫瘤藥意見稿影響，醫藥股見明顯回吐。內地生物制藥外判研發商CRO龍頭藥明生物（02269）今日（6日）一度挫15.6%，至收市仍跌8.4%，報126.4元。大摩今日就內地新政策發表研究報告，仍給予藥明生物（02269）「增持」評級，目標價152元。該行指，就中國國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）上周五發布新政策，強調以患者為中心和基於臨床價值的臨床試驗設計方法，是內地上調對腫瘤學臨床試驗的門檻。

該行表示，內地新規提倡在腫瘤試驗中，盡可能用最佳支持療法（BSC）代替安慰劑作爲對照，這將提高內地藥品創新者的門檻，因需要開發與市場上的療法相比真正差異化的療法，而且還要將藥物與昂貴的現有藥物進行比較，臨床試驗的成本會較高。

大行予藥明生物投資評級及目標價﹕

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大摩將CDMO（醫藥製造外包）行業視為一個群體，公司是這些更高標準的受益者，對於真正的創新者而言，這一變化在各自的藥物類別中設置更高的准入門檻，使相關公司有可能享受更良好盈利能力。此外，該行表示該政策可能對短期需求構成挑戰，但從長遠來看將導致市場整合，並為差異化和技術領先的參與者帶來上行潛力，藥明康德（02359）和藥明生物有一半以上利潤來自海外市場，預計不會完全受到新政策的影響。

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記者：郭秀慧