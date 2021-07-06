  • 30°C
香港時間 : 2021706日 (二) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股通】安信證券薦14隻潛在港股通股份　快手時代天使在列

股樓投資 18:01 2021/07/06

分享：

恒生指數公司將於8月20日收市後公布恒生係列指數成分股中期檢討結果，相關變動將於9月6日生效。安信證券發表報告，篩選出14隻大概率成為新晉港股通股份，包括同股不同權的快手（01024），該股已經是恒生綜指成分股，最快9月2日能成為港股通股份；聯易融科技（09959）亦將進入恒生綜指，最快於11月8日成為港股通股份。

另外，聯合集團（00373）其股份市值足夠大，但換手率指標處於門檻邊緣位置，未必能進入恒生綜指。百融雲（06608）也能進入恒生綜指，但由於市值低於200億港元，相信未能成為晉身港股通名單內。

安信證券篩選出14隻潛在港股通股份：

    點擊圖片放大
    +14
    +13

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 周兆邦

快手—W（01024） 港股

下一篇文章

【教育積木人@iM網欄】正向管教 多一點讚賞，少一點怪責
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版