【港股通】安信證券薦14隻潛在港股通股份　快手時代天使在列

恒生指數公司將於8月20日收市後公布恒生係列指數成分股中期檢討結果，相關變動將於9月6日生效。安信證券發表報告，篩選出14隻大概率成為新晉港股通股份，包括同股不同權的快手（01024），該股已經是恒生綜指成分股，最快9月2日能成為港股通股份；聯易融科技（09959）亦將進入恒生綜指，最快於11月8日成為港股通股份。

另外，聯合集團（00373）其股份市值足夠大，但換手率指標處於門檻邊緣位置，未必能進入恒生綜指。百融雲（06608）也能進入恒生綜指，但由於市值低於200億港元，相信未能成為晉身港股通名單內。

安信證券篩選出14隻潛在港股通股份：

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