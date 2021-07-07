【網民熱話】港男尋的士司機合作 收取收據報銷　網民：等著和懲教署長期合作

不少打工仔為公司勞心勞力，加班至深夜是常識，沒有通宵車的話更需要自己貼錢坐的士回家。因此很多員工都會在不同方面賺回損失的錢，例如拿走公司的白紙、瓶裝水等。近日有網民於網上媒體發文，邀請同區的的士司機長期合作。

樓主發文，尋找長沙灣的的士夜更司機，要求收取收據，一個月20張，是長期合作。

帖文一出，令不少網民無語，指樓主沒有常識，「這種東西也能公開問？網上言論也需要負法律責任！」。他們還覺得樓主最後得償所願，不過是和懲教署長期合作，因為樓主要的是虛假文書。

有人推測樓主是想利用公司報銷的士錢的福利來騙錢。樓主竟回答：「不如我解釋清楚啲，我公司係有夜間坐的士返屋企呢個福利，不過我從來都無坐。」網民就覺得樓主遲早有報應，指被削減福利也是自作孽不可活，「你諗到，老闆會諗唔到？」

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責任編輯：張瑋婷