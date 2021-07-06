【買樓理財】年輕首置客獲父母資助　再獲業主「象徵式」減價4萬　終完成置業夢想

樓市愈來愈旺，不少父母都出錢資助子女置業，以免他們遲買更貴。香港置業植光遠說，九龍灣淘大花園L座高層5室，兩房間隔，望開揚景，實用面積約356平方呎，原叫價678萬元放盤，放盤約3日，即吸引同區客洽詢，終「象徵性」減價約4萬元，以約674萬元易手，實用呎價約18,933元，屬市價成交。

據悉，買家為年輕首置客，在父母資助下完成置業夢想，心儀單位位於高層，景觀開揚，故買入上述單位自用。從代理提供的相片可見，單位位於高層，外望樓景及翠綠山景，而室內裝修則企理。

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資料顯示，原業主於2009年11月，以約215萬元購入上述單位，由於見單位升值不少，故希望套現換大單位，作長遠投資用途。資料顯示，原業主持貨近12年，現帳面獲利約459萬元，物業期內升值逾2倍。

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