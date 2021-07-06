【智取英文@iM網欄】作文卷取高分？　IELTS Writing Task 1 題型

上次同大家分享 IELTS writing 句型，今次我想同大家分享IELTS Writing Task 1 題型。如果你想在作文卷取得高分，你就需要知道 Task 1 題型。Task 1 主要考核同學分析數據能力，能否掌握圖表的重點，字數大約 150字。很多同學認為需要不斷說明數據的變化，才可以奪得高分。事實上，同學不應該這樣做，應該說明重點，例如哪個是最高，哪個是最低，然後加以解釋，最高代表什麼意思，最低又代表什麼意思。以下將會同大家 討論 IELTS Task 1題型。

曲線圖 (Line graph)

1.首先，同學需要描寫兩個國家人口增長的趨勢。

2.其次，同學需要說明數據的重要變化，例如中國人口增長在2020至2030年間由升轉跌。

3.再者，同學需要比較兩個國家的人口增長，例如那一年開始是中國高，哪一年開始是印度高。

4.最後，同學需要一個小總結，總結文章內容。

棒形圖 (Bar Chart)

1.同樣地， 同學需要描寫人們體重的趨勢。

2.其次，同學需要說明數據的重要變化。

3.再者，同學需要比較四種體重類型。

4.最後，同學需要一個小總結，總結文章內容。

以下題型也是採取同樣的答題方式。

圓形圖 (Pie chart)

圖表 (Table)

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Spencer Lam 林栢勤 英文補習教師

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

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