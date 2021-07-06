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【智取英文@iM網欄】作文卷取高分？　IELTS Writing Task 1 題型

名人薈萃 16:32 2021/07/06

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上次同大家分享 IELTS writing 句型，今次我想同大家分享IELTS Writing Task 1 題型。如果你想在作文卷取得高分，你就需要知道 Task 1 題型。Task 1 主要考核同學分析數據能力，能否掌握圖表的重點，字數大約 150字。很多同學認為需要不斷說明數據的變化，才可以奪得高分。事實上，同學不應該這樣做，應該說明重點，例如哪個是最高，哪個是最低，然後加以解釋，最高代表什麼意思，最低又代表什麼意思。以下將會同大家 討論 IELTS Task 1題型。

 

  1. 曲線圖 (Line graph)

 

 

1.首先，同學需要描寫兩個國家人口增長的趨勢。

2.其次，同學需要說明數據的重要變化，例如中國人口增長在2020至2030年間由升轉跌。

3.再者，同學需要比較兩個國家的人口增長，例如那一年開始是中國高，哪一年開始是印度高。

4.最後，同學需要一個小總結，總結文章內容。

 

 

  1. 棒形圖 (Bar Chart)

 

 

 

1.同樣地， 同學需要描寫人們體重的趨勢。

2.其次，同學需要說明數據的重要變化。

3.再者，同學需要比較四種體重類型。

4.最後，同學需要一個小總結，總結文章內容。

以下題型也是採取同樣的答題方式。

  1. 圓形圖 (Pie chart)

 

  1. 圖表 (Table)

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，DSE英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow Spencer Lam English Team Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!

 

Spencer Lam 林栢勤

英文補習教師

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

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