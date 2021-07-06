【千手公關@iM網欄】SONY公關危機 無知也是罪！

日本科技公司SONY 早前在微博及微信宣布，7月7日晚上10時將發表新款手機。消息一出，迅即被網民鬧爆，原因是發布新品的時間恰好與盧溝橋「七七事變」日期﹑時間相同，有辱華之嫌，一時間群情洶湧。茲事體大，處理不當甚至會釀成外交風波，SONY迅速發聲明撲火，公開道歉並取消相關活動。

有網民解說，7月7日是日本的七夕節，是全年五大節日之一，民眾會在此日許願，祈求願望達成。

現今手機市場競爭激烈，加上全球經濟仍然疲弱，企業求「財」若渴，相信沒有商家傻傻的會搬石頭砸自己腳吧！估計SONY並非存心尋釁生事，但無知也是罪，只好自吃苦果。

這等「蝦碌」事件最常見於外資企業。意大利高級時裝品牌D&G在2018年曾推出三則名為《起筷吃飯》的宣傳片，場景是一位華裔面孔的女子用筷子享用意大利美食，以示中西文化相融，可惜女子笨拙的食相，加上用詞不當，卻引來傲慢與辱華的指控；至最近歌手莫文蔚一身D&G服飾的硬照出台，內地網民翻出舊帳，最終照片需要下架。

雖然廣告「度橋」丶新品上市的市場策略並非公關部領軍，但我們在業務發展上的角色也越來越重要。

看看解散了公關部的Tesla近半年在內地連環爆出事故，但卻未有妥善處理，令消費者對其印象大打折扣。據美媒The Information披露，Tesla今年五月在華的訂單較四月大幅減少一半，股價亦應聲下跌，破壞力堪稱災難級!

過往廣告、營銷部門與公關部可謂各有各做，但近年環球政治、社會環境轉變，稍一不慎，那怕只是一個公眾投訴，也會令企業陷入危機。公關固然要好好把關，其他部門也要加強社會政治的觸覺，避免自製公關災難。撰稿時正值維他奶捲入政治風波，且看它如何拆解！

作者_也許（馮加宜）簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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