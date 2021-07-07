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【筍工推介】月薪$3,300 聘兼職七天清潔工 每日早上返一小時 網民大讚：「世紀筍工」

理財智慧 14:00 2021/07/07

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受疫情影響，很多打工仔面對失業問題，但近日有網民於網上討論區發文，以「又有荀工，月薪HKD 3,300」為題，指有一間柴灣診所在勞工處以月薪$3,300 聘請兼職清潔工，並要求每周七天工作。雖然看似月薪很低，但其實工作時間很短，由每日上午七時半至上午八時半工作，而且沒有很多要求。

【延伸閱讀】勞工處「荀工」　工作5.5天　文員月薪9千元　網民嘆人工回到20至30年前  【下一頁

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【職場熱話】網民失業一星期在家飽受臉色 想出門走走 網友為何籲不必急着找工作?   【下一頁

 

此帖文一出，引發熱議，大批網民形容該工作為「世紀筍工」，有人計算過如果每月做三十天或三十一天，平均 $106.5元至110元，對兼職而言算不錯。更有人認為此工作對退休人士而言，每日返一小時，上班時間又這麼早，一個月有三千三元，已經很不錯了。有網民搞笑地說：「分分鐘45分鐘已完成。」

但有人持相反意見認為此工作星期一至日沒有時間休息，如果有事想休息的話，則需要找人來頂更。再者，如果位置不太方便的話，上下班不止一小時。

 

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責任編輯：陳頌潔

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