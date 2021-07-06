【英倫的天空@iM網欄】Surrey的注目城鎮 Guildford 令人留戀

Guildford是英國富人聚居地Surrey 裏面人口最多的一個小鎮。它位於London 西南28英里，乘坐列車其實只需大概40分鐘就可以到達London 的著名車站Waterloo Station。Guildford 作為自治市鎮，現在估計人口已經達到1500,000，由此人口的數目增長可見，這個城市是具備吸引力的，以下就為大家一一解説。

Guildford是英國早期的皇家造幣廠的所在地。加上在17世紀建造的Wey Navigation，將位於Weybridge 的 River Thames 與Guildford 的River Wey連接，其水路網絡運輸帶動Guildford 繁榮發展。在二十世紀，小鎮設立了The University of Surrey 和英國國教Guildford大教堂。有了大學和大教堂之後，就慢慢吸引了更多高端的人口來到Guildford了，令小鎮添加更多活力色彩及工作機會。

單係名氣大學University of Surrey 每年有超過16000學生的租屋需求，Guildford 同時也具備良好的中小學校網，名牌私立學校包括有兩間女校Guildford High School，Tormead School, 同埋男校Guildford Grammar School。

而政府學校包括Guildford County School 及 St. Peter’s Catholic School 是屬於 outstanding 的級數；亦有其他良好級別的中小學，由此可見，Guildford 校網亦是撐起樓價的其中一個原因。

由於最近從 Guildford 向北延伸並與 Woking 區相連的發展，Guildford 正式形成了大倫敦建設區的西南端，發展的潛力非常高。就是因小鎮多元化，而且樓宇發展趨勢好，就算在疫情底下，去年 Guildford 裏面的樓宇平均售價也比上年增長了，大部分銷售是半獨立式住宅，平均價格為50萬英鎊。 獨立式住宅的平均售價為90萬英鎊，而分層公寓的平均售價為30萬英鎊。總體而言，Guildford 比起 2018年的高峰值還要增長了5％。

在Guildford 市中心，有發展商還用過億港幣翻新了在 Guildford High Street 的商場，改名為 Tunsgate Quarter ，商場的佈置裝修走現代化時尚的路線，令到這商場在鎮上脫穎而出，吸引了更多型格商店進駐Guildford 。雖然城市趨向年輕化和時尚化，但也同時保留了它原本的中世紀英式傳統面貌。在Tunsgate Quarter 步行2分鐘就可以去到 Guildford Castle Grounds，這個屹立在Guildford 市中心的城堡遺址亦是 Queen Victoria’s Golden Jubilee 的其中一個印記。在城堡的景觀可以360度的飽覽整個Guildford鬧市，城堡環境雅緻清幽，亦是小鎮居民聚集談天說笑的地方，大家嚟Guildford 時唔好錯過呀！

離開時；不妨去Surrey 的其中高點 Box Hill， 居高臨下欣賞Surrey 綠油油的風景；山腳下的Box Hill School ，亦是一間體貼及愉快學習的私校，相信無憂無累的生活，正是大家所渴望的，對吧！

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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