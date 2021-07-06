【大行點睇】中銀航空租賃料上半年利潤最多跌兩成半 遭大摩降目標價

大摩發表研究報告指，中銀航空租賃（02588）早前發盈警，故該行將其盈利預測下調，以反映較低的淨租賃收益率。而且大摩把其目標價由68元降至67元，維持與大市同步評級。中銀租賃全日跌0.4%，報66.75元，成交3644萬元。

【券商點睇】7月下游需求或逐步恢復 水泥價格有望企穩 詳情請看[下一頁]

中銀租賃公布，預計至截至今年6月30日為止，首6個月內的稅後淨利潤按年跌20%至25%。大摩將其今明兩年的盈利預測分別下調11%及4%，以反映較低的淨租賃收益率、較高應收帳及飛機減值撥備。

【大行點睇】花旗上調小鵬汽車目標價 料公司在港上市 將從擴大投資者範圍中受益 詳情請看[下一頁]

該行續指，中銀航空租賃的飛機資產優質，即使在航空業的低潮下仍能擴大資產負債表和機隊規模。惟認為公司今年的潛在減值或會帶來下行風險。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機