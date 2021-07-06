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【新股IPO】朝聚眼科暗盤一手最多賺220元 小鵬汽車跌穿招股價

新股IPO 16:17 2021/07/06

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朝聚眼科  （新上市編號：02219） 、小鵬汽車  （新上市編號：09868） 今日暗盤，朝聚眼科表現較好，於富途暗盤，朝聚眼科現報11.56元，較招股價10.6元高9.1%一手（500股）帳面賺480元。

券商 最新報（元） 招股價（元） 變幅 一手賺/蝕（元） 收盤時間
富途 11.04 10.6 +4.2% +220 18：30
耀才 10.64 +0.4% +20 19：30
輝立 10.82 +2.1% +110 18：30

於輝立暗盤，小鵬汽車現報165.2元，較招股價165元，高0.1%，一手（100股）帳面賺100元。兩隻新股於7月7日掛牌。

券商 最新報（元） 招股價（元） 變幅 一手賺/蝕（元） 收盤時間
富途 162 165 -1.8% -300 18：30
耀才 163 -1.2% -200 19：30
輝立 164.3 -0.4% -70 18：30

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記者：謝卓榮

港股 小鵬汽車－W（09868） 朝聚眼科（02219） IPO
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