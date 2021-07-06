【新股IPO】朝聚眼科暗盤一手最多賺220元 小鵬汽車跌穿招股價
新股IPO 16:17 2021/07/06
朝聚眼科 （新上市編號：02219） 、小鵬汽車 （新上市編號：09868） 今日暗盤，朝聚眼科表現較好，於富途暗盤，朝聚眼科現報11.56元，較招股價10.6元高9.1%一手（500股）帳面賺480元。
|券商
|最新報（元）
|招股價（元）
|變幅
|一手賺/蝕（元）
|收盤時間
|富途
|11.04
|10.6
|+4.2%
|+220
|18：30
|耀才
|10.64
|+0.4%
|+20
|19：30
|輝立
|10.82
|+2.1%
|+110
|18：30
於輝立暗盤，小鵬汽車現報165.2元，較招股價165元，高0.1%，一手（100股）帳面賺100元。兩隻新股於7月7日掛牌。
|券商
|最新報（元）
|招股價（元）
|變幅
|一手賺/蝕（元）
|收盤時間
|富途
|162
|165
|-1.8%
|-300
|18：30
|耀才
|163
|-1.2%
|-200
|19：30
|輝立
|164.3
|-0.4%
|-70
|18：30
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記者：謝卓榮