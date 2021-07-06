【新股IPO】朝聚眼科、小鵬汽車暗盤 朝聚眼科一手賺480元
新股IPO 16:17 2021/07/06
朝聚眼科 （新上市編號：02219） 、小鵬汽車 （新上市編號：09868） 今日暗盤，朝聚眼科表現較好，於富途暗盤，朝聚眼科現報11.56元，較招股價10.6元高9.1%一手（500股）帳面賺480元。
|券商
|最新報（元）
|招股價（元）
|升幅
|一手賺（元）
|收盤時間
|富途
|11.56
|10.6
|9.1%
|480
|18：30
|耀才
|10.82
|2.1%
|110
|19：30
|輝立
|10.72
|1.4%
|75
|18：30
於輝立暗盤，小鵬汽車現報165.2元，較招股價165元，高0.1%，一手（100股）帳面賺100元。兩隻新股於7月7日掛牌。
|券商
|最新報（元）
|招股價（元）
|升幅
|一手賺（元）
|收盤時間
|富途
|165.1
|165
|0.1%
|480
|18：30
|耀才
|165.0
|0.0%
|0
|19：30
|輝立
|165.2
|0.1%
|100
|18：30
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記者：謝卓榮