【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】蘆薈除護膚，仲可以煮蘆薈糖水 (附步驟圖)

蘆薈有300多個品種，主要能食用的三種美國蘆薈、日本蘆薈和中國蘆薈，仲有可用於藥用的蘆薈的非洲蘆薈。

一到夏季，我地一出去行山或玩完水，皮膚係太陽曬完後，皮膚會感到好熱，紅腫，一塗上蘆薈就會有消腫舒緩既感覺，十分舒服。而家先同大家介紹蘆薈的功效。

▲ (網上圖片): 蘆薈功效多，除左護膚，仲可以口服!

治蚊蟲叮咬

取新鮮蘆薈葉洗淨，從中間分開，直接用蘆薈凝膠塗係被叮咬處，即刻見效。

治甲溝炎

取新鮮鮮蘆薈葉拿取汁塗患處，或將鮮蘆薈葉剖開，套於患指。

治腳癬

用白酒泡蘆薈，待蘆薈色澤由綠變黃，取酒滴於腳癬患處，一日數次。

治高血壓

蘆薈葉去刺洗淨，切成細絲，每次15克，每日4次，溫開水沖服，一般服用3日可見效。

幫助肌膚修復

蘆薈可刺激一種製造膠原蛋白的細胞，稱作纖維組織母細胞，外用蘆薈凝膠可減緩皮膚老化的速度，能有效減少皺紋和其他老化跡象。

助頭髮清潔與生長

將蘆薈塗抹於頭皮上，或使用天然的蘆薈產品，能幫助頭皮與毛髮的清潔，並加強局部的血液循環，有益於頭髮生長的速度與品質。

▲ Flora Rabbit 自家種的兩棵蘆薈

減肥

蘆薈含有大黃素可以促進腸胃蠕動，其中含有的蘆薈活性因子能夠促進脂肪燃燒，並抑制腸道對餐後食物中脂肪的吸收，能夠起到減肥的效果。

我地知道蘆薈能美容、祛斑、防曬，對護膚非常有益處!蘆薈還能治療便秘、高血壓等，那麼新鮮蘆薈能吃嗎？當然可以，朋友就介紹我以下既蘆薈糖水既食譜，非常容易又好味，大家不妨試下。

雪梨蘋果蘆薈糖水

材料：蘋果1個、雪梨1個、蘆薈1塊、冰糖少量、紅棗

做法：

1蘆薈去皮，去皮洗淨，切成小塊浸水約20分鐘，將蘆薈發出黃色的汁倒走去掉(黃色的汁不能食用)

2雪梨和蘋果削皮，去核洗淨，切成小塊

3煲熱水滾後將雪梨和蘋果果塊、蘆薈塊、紅棗和冰糖倒入水中，用細火煮便成。

▲ 雪梨蘋果煮蘆薈糖水非常簡單，此為步驟圖

禁忌:

蘆薈比較涼，如果體質比較寒涼，不能飲用!

用蘆薈塗於皮膚被認為是安全的，但禁止用於開放傷口。曾被報導的副作用包括發紅、燒灼、紅疹及刺痛感覺（常發生於敏感型肌膚患者）

口服蘆薈的可能副作用包括：腹部絞痛、腹瀉、深色尿、肝炎、腎功能障礙、低血鉀、肌肉無力、體重減輕等

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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