【賢行軼事@iM網欄】直指人心：如何以「人工智能」幫助銷售

雖然我不太懂喝咖啡，亦不是每天也要喝的人，但不時也會光顧公司附近的小咖啡店，久而久之也認識了那裡的咖啡師們。

今天跟帥氣咖啡師Kelvin談著，現在很多人趁熱鬧來開咖啡店，而一家咖啡店的核心是甚麼？首先當然是咖啡能喝，好不好喝是很主觀的，當然在咖啡界有一定標準，但大部份人舌頭也未必這麼細緻，而拉花來讓客人能拍照卻差不多是必須的。說來咖啡店不是來喝咖啡，而是來喝氣氛也不為過，但不管走甚麼風格，文青、簡約、典雅、華麗也好，環境舒適是必要的，以上種種都可以算是硬件。

一杯咖啡賣數十元，若單靠裝修吸引客人只來一趟打卡並不足夠，要令客人回頭持續光顧，店舖服務很重要，店員和咖啡師扮演很重要角色。悠閒地坐在咖啡店放空，遇上一位健談的咖啡師或店員很重要，因為互動交流是無價的增值服務，我也是這樣認識了Kelvin和他的同事們，但不是每位客人都喜歡聊天，還有甚麼無價的互動呢？就是記著客人的習性。

「就像我每次來也喝冷泡咖啡加湯力水一樣。」我說。

「有些客人更厲害，每天早餐喝同一款咖啡，吃同一款貝果，清早看到他在對街正要過馬路，我們已經馬上開始準備。」Kelvin說。

「有人早已替自己準備好是窩心的，雖然我不會每天吃一模一樣的東西，但我會到A店吃X餐，到B店時就只吃Y餐這種模式。」

「其實就如去茶餐廳，有位大叔或嬸嬸猜中你要吃甚麼一樣。」

的確如此，無論去咖啡店、酒吧、茶餐廳，甚至到服裝店，店員不止能記起你，還記得你上一次買了一件甚麼衣服，建議這次可以選哪一款裙子，凡此種種都是令人加分的，因為「人」是需要被關心的。現在很多電腦程式都希望做到這效果，你瀏覽過甚麼，買過甚麼一一記錄下來，然後便為你推介，但你會感到很煩擾。我想大家都有類似經驗，在網上看過一件產品，在網絡世界再去哪裡都會見到相關廣告，甚至你已經買了也不放過你，很討厭。如果早上一個程式彈出來告訴你，你今天要喝拿鐵咖啡，吃抹茶貝果，很多人會擔心私隱外洩，感到不舒服，甚至想辦法把相關功能、記錄刪除。

很矛盾吧！希望別人記起自己，但又不希望被記錄。從前要人腦記憶的事，大家會希望能藉電腦加強客戶關係管理 (Customer Relationship Management)，到大數據、人工智能幫助店舖記錄顧客習慣，然後向顧客提出意見，大家又出現抗拒，為什麼呢？本質其實是一樣的東西，分別在於演繹和表達的問題，現在以人工智能支援聊天機械人功能，亦是希望打破這道牆。可以搜尋到的東西，為什麼要開發出語音介面的程式？除了方便，連輸入這步驟都省下，最大的特點是以更接近「人」的感覺來與用家互動。大數據的收集、分析和應用可循邏輯去發展，可明確需求科技上如何支援我們的構想，但我們不要忘記，最終的受眾，我們要接觸的對象仍是「人」。

諾基亞從前的口號「科技以人為本」(Connecting People) 非常對，但可惜他自己反追不上用家的需要。產品或營銷無論如何千變萬化，用多少新技術，我們要記著，就算過去、現在、未來，根本是要照顧顧客的「心」，科技是幫助我們更容易找出顧客需要。而真正的高手在於不單是將一件商品交到顧客手上，而是要交到顧客的「心」上。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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