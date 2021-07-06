【公關大娜移@iM網欄】物質過剩斷捨離 競爭過激求躺平

日本疫情反覆無常，日劇產出的步伐卻未曾停歇。剛播完大結局的《盛裝戀愛有理由》，由橫濱流星與川口村奈主演，俊男美女配搭，賞心悅目。橫濱飾演一名流動餐車廚師，與川口等四位室友合租一間屋，朝夕相處擦出愛火花。這位貌似新潮的酷男，奉行極簡主義過活，家徒四壁，一架餐車、一張床、幾套衫褲鞋襪已是全部家當。



《33歲擁有3億日圓的賺錢術》的作者午堂登紀雄指，極簡生活盛行，節省了金錢和時間，減少物慾，並避免浪費時間於瑣事上，許多講求效益的富人為此極度推崇。代表人物包括朱伯格、喬布斯、奧巴馬、蓋茨，香港代表有袁國勇，以千篇一律的穿衣風格，見聞於世。



極簡主義脫胎於「斷捨離」，反之亦然，都是大道化簡的訴求。主張三套衣服「家居服、上班服、休閒出遊服」行走天涯，拼棄一切不需要的身外物，盡量以電子產品代替實體，來去兩袖清風。



由「形而下」到「形而上」，轉戰至佛系思想、喪文化，到全國熱議中的「躺平主義」。除了物質生活上追尋至簡之路，精神層面也迎來「化繁為簡」的革命。「躺平者」主張「五不主義」：不買房、不買車、不結婚、不生子、不消費，既然無論如何努力「內捲」，到頭來也「竹籃打水一場空」，倒不如一早躺平爽快，對現實直接作出抗議。



大把大把的說詞流傳於江湖中：

「站立不起來，又不甘願跪着，那就自然躺平吧！」

「沒有錢不會怎樣，那就少點慾望，生活還是可以過，不是嗎？」



「做不到，也做不好，人生這樣就好；無需嘗試，不必冒險，因為自己就是軟爛；自尊重要，脾氣難控，何必要圓滑對待他人。」



許多產生共鳴的躺平族或「N拋世代」，爽在當下、圍爐取暖，普遍浮現「怨懟社會、歸咎市場、埋怨人生」的症狀，如同傳染病一樣。在下當然不贊成年紀輕輕斷七情去六慾，在應該奮鬥的年紀選擇安逸，在最好的年紀，甘於平凡、吃得隨便、過得廉價。



1、錢不夠花，不要繼續存小錢，想辦法去開源、斜槓有額外收入進帳。

2、省小錢花大錢；與其一直挨餓，還不如吃好又吃飽，才有力氣幹大活。

3、想生活變好，訂下目標去實踐，不要繼續當酸民，妒忌有錢有本事的人。

4、結不結婚不是重點，重點是，結婚會不會讓兩個人彼此生活更好；如果會，就結；不會，就不要結了！

5、不要逃避害怕的人事物，直球對決，才是成熟扭轉劣勢。

6、鼓吹存錢，還不如想辦法錢滾錢才更有錢，投資基金、股票或其他具潛質的資產。

7、收入不高，為何不換工作？死水般的定薪，當下或許好，長遠是沒未來、沒希望。



你無需擼起衣䄂開天闢地，執行改變人類改變歷史的大志願，但從一點一滴的日常裡，不為別人、做好自己，不要軟癱倒地。

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