【樓市熱話】屯馬開通很興奮 順勢加租15％ 網民大罵無良

最近屯馬線正式啟用，一句歌詞令一眾網民印象深刻：「屯馬開通真的很興奮」。除院鐵迷開心之外，還有業主也能一同分享喜悅。近日有網民於網上討論區發文，指屯馬線開通，自己準備好加租。

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有人覺得如果樓主的單位是在地鐵上蓋的話，加租也不是不合理。對於網民問他要加多少，樓主回庭自己只會加租15％-20％，也是為了幫補家庭。網民又熱烈地唱：「屯馬開通加租很興奮」

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同樣有單位在手的人也指自己也加30％的租，稱「通漲加劇, 加租勢難避免。」

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不過不少網民覺得樓主過分，罵他「無良業主」，稱「賺的錢都不夠你最後幾年用！」

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責任編輯：張瑋婷