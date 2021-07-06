【室內設計】夫婦愛誇張大膽設計 擲35萬裝修475呎新居 孤形牆紙視覺震撼 宛如置身夜幕下熱帶雨林

普遍香港住所面積不大，所以不少人裝修家居都以白色、米色等淺色為主，希望增加空間感。不過是次介紹的單位屋主夫婦卻偏愛大膽用色，家中以黃、黑為主調，最「樸素」的牆身也髹上水泥灰，當中更以客廳更設有弧線形木板、貼有一大面暗色熱帶雨林風格的牆紙，彷如走入夜幕下的植物溫室。

今次介紹的單位是位於大埔的雲滙，為一對八十後夫婦的自置物業，他們花費約35萬元裝修實用面積475平方呎住所。室內設計公司AE Plus Interior Design Limited設計師Ella接受《iMoney》訪問表示，屋主夫婦喜歡誇張大膽設計，對顏色接受程度高，所以在用色上較為跳脫。

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單位最矚目的必然是客廳沙發後的特色牆，黑色的熱帶雨林風牆紙並非貼在牆身，而是貼在一大面弧線形木板，並在末端近裝天花位置裝上燈槽，令到單位即使以暗色為主，亦不覺「死氣沉沉」。為了配搭得宜，特色牆對面的電視牆就較為簡單，只髹上水泥灰，不會令人眼花繚亂。值得一提的是，除了木板上方的燈槽外，單位的兩個房間都裝有射燈，間接照明令單位更有設計感。

475平方呎的單位原本有三個房間，由於單位只有屋主夫婦兩人加愛狗同住，因此Ella打通客房及睡房，將客房變成衣帽間，由三房變兩房。書房的牆身髹上客廳沙發的芥末黃，其餘書櫃、書檯則沿用黑色，其中最特別就是書檯上方的牆身，以玻璃磚砌成，除了令到長形窄身的書房不會顯得侷促，亦顯得更有個性。

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睡房安裝了地台，成為一大儲物空間。至於睡房牆身，除了貫徹運用芥末黃，亦用上了墨綠色，配上同色調的床單，透露着一絲絲低調的奢華感。Ella透露，屋主所使用的黃色、綠色較少見，所以施工時比較難處理的就是油漆顏色。另外，打通主人房及客房後，客房直接變成衣帽間，有大量衣物收納空間。衣帽間採用黑鐵框玻璃趟門，與睡房的玻璃磚牆互相襯托，同時保有通透感，即使是深色的牆身，亦不會有壓逼感。

*資料由室內設計公司AE Plus Interior Design Limited提供

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