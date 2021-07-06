【綠色建築】廣州太古滙 成第二個「淨零碳」內地綜合發展項目 實行100%可再生能源供電

太古地產今天(6日)宣布，位於中國內地粵港澳大灣區的旗艦項目廣州太古滙現已全面使用可再生電能，成為廣東省首批於業主及租戶營運中實現「淨零碳」年度用電的地產發展商之一。

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由7月1日起，整個廣州太古滙項目，包括一座高尚購物商場、兩座甲級辦公樓以及文華東方酒店已全面使用從第三方購入、場外風力發電場產生的可再生電能。此舉不僅使項目的總碳排放量每年減少超過12000噸，更將太古地產中國內地項目的可再生電能佔比提升至逾37%，並令廣州太古滙成功實現「淨零碳」用電。

太古地產(中國內地)行政總裁彭國邦表示，此舉是在可持續發展​旅程中的一個重要里程碑，亦是廣州太古滙十週年開業誌慶的一大亮點，彰顯公司致力持續減低碳排放，實踐對「Business Ambition for 1.5°C」的承諾。他續指，公司將繼續推進在廣州太古滙以至其他中國內地項目的工作，以響應中國政府在2060年前實現碳中和的承諾。

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廣州太古滙自2011年開業以來，已採用一系列技術及措施以提升能源效益，亦獲得多項國際認可，當中包括兩座辦公樓於2012年獲廣州首個「能源與環境設計先鋒評級」(LEED)「建築主體與外殼」類別金級認證的辦公樓項目。另外，太古滙商場在2017年也成為全球首個獲LEED「既有建築：營運與保養」類別鉑金級認證的密閉式購物商場，並為廣州市首個在屋頂安裝太陽能光伏板的商場。

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責任編輯：羅浩濂