維基百科被指偏頗兼左傾 聯合創辦人憂成思想警察

維基百科（Wikipedia）是不少人在網上搜索資料的渠道，但其創辦人之一的桑格（Larry Sanger）憂慮，維基百科內容逐漸變得一面倒，而且左翼自由派資訊來源泛濫，擔心維基百科會變成思想警察，損害民主。

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桑格在個人網誌撰文，指控維基百科看似重視中立，但取材上完全無法體現。他認為假若維基百科要維持中立，持平呈現政治﹑科學及宗教爭議，理應讓保守派及進步派觀點同時存在，讓大眾完整了解事件，再自行決定立場。無論兩者意見差距有多大，或是一方意見如何明顯地有謬誤，亦不應排除在外。

桑格引用維基百科中，有關「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）﹑美國2020大選及美國前總統特朗普（Donald Trump）兩次被彈劾及其他有爭議的政治事件等文章內容，批評維基百科有系統地禁止引用，多數主流保守派如《霍士新聞》（Fox News）和《紐約郵報》（New York Post）的政治資訊，意圖阻隔任何被視為「錯誤資訊」﹑「陰謀論」等內容得到關注。

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桑格批評維基百科現時只有全球主義論調或主流進步思想的資訊來源，形容維基百科逐漸成為在網路世界中，其中一個充滿偏見的網站，有如一個網絡思想警察。桑格表示民主不會在如此環境下健康發展，指摘維基百科已經成為民主的敵人。桑格認為，若社會主要資訊來源迎合意識形態，此舉只會讓民主淪為笑柄。

責任編輯：吳漢培