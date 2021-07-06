【美股焦點】貝佐斯正式卸任亞馬遜CEO　接班人賈西面臨諸多挑戰

亞馬遜創辦人（Jeff Bezos）本周一（5日）正式辭任CEO一職，並交棒給雲端業務負責人賈西（Andy Jassy），自己則退居幕後，開啟更多新的挑戰與嘗試。根據公司披露文件顯示，亞馬遜向賈西提供了6.1萬股亞馬遜股份獎勵，價值大約2.15億美元。

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現年53歲的賈西是亞馬遜元老之一，貝佐斯在此前發表的公開信中對賈西極為推崇，他稱：「賈西在公司內被大家所熟知，他在亞馬遜的年資幾乎與我一樣久，相信他將成為一位出色的領袖，我對他充滿信心。」早於2003年，賈西參與創辦了亞馬遜雲端服務（Amazon Web Services，AWS），自2016年起開始擔任AWS業務CEO，現時該業務已經成為亞馬遜的下蛋金雞，是公司盈利增長的主要動力。

經過27年的風風雨雨，亞馬遜已經成長為全球第一大電商，市值大約1.7萬億，與Faceboo、Apple、Google、Netfilxt這四間科企一同被稱作「FAANG」，合共在標普500指數中佔逾兩成權重。不過賈西上任之後，仍然面對來自內外部的諸多挑戰，包括政府加強反壟斷監管、以及外部競爭對零售及雲端業務的衝擊等。

卸任之後作甚麽？

雖然已經卸任，但貝佐斯作為董事會執行主席，日後會繼續參與亞馬遜的重大計劃討論與決策。「亞馬遜CEO這一職位肩負著沉重的責任，且耗費巨大的精力」，貝佐斯在致員工的公開信中如是寫道，「當你承擔這樣的責任時，很難將注意力放在其他事情上。」

他還強調，這並不意味著退休。貝佐斯指自己從未像現在般有動力，卸任後會將更多的時間和精力專注於其他新事業，包括「第一天基金」（Day One Fund）、「貝佐斯地球基金」（Bezos Earth Fund）、《華盛頓郵報》、以及他的私人太空企業藍色起源（Blue Origin）等，「我對這些組織未來可以產生的影響充滿了熱情。」本月20日，他旗下太空公司Blue Origin將進行首次載人太空飛行，貝佐斯本人將會親自參與。

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编辑：李勝男