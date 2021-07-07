【樓市熱話】買樓遇上大斜房 家具要怎麼放？ 網民提議「整張扇形床」

買樓裝修最重要的是看圖則，看清楚有什麼位置可以用盡，不浪費。但屋主最怕的就是單位奇形怪狀，令家具難以擺放。近日有網民於網上討論區發文，詢問有大斜牆的房間應該怎麼擺東西好。

帖文一出，嘩聲四起。不少網民都對這個房間嘖嘖稱奇，指「哪裡會有這種房間」、「傻的嗎？」。亦有人認真給建議：「訂做傢私就得」、「整張扇形床」，甚至他們覺得只要在房間鋪上疊疊米就可以解決一切問題。

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有人特意為樓主用軟件設計了房間，令他十分感動。網民斜放了床位，角落放了衣櫃，窗戶下方放桌子，盡用了一切空間。不過樓主仍然覺得床位斜放不太好，令網民無語，直言：「唔好咁多幻想啦！」

網民設計的房間：

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責任編輯：張瑋婷