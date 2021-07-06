【轉數快】轉數快上半年逾148萬個新登記 累計836萬帳戶

▲ 自2018年9月推轉數快，累計巳逾836萬個帳戶。

本港疫情連續多天清零，社交距離再放寬，但面對炎夏高溫，市民寧可再宅在家歇暑，老中青族早已善用綫上支付服務，大可足不出戶也能應付日常生活，專家料新常態帶挈銀行的快速支付系統、令轉數快（FPS）的上客量不斷破頂創新高。據香港銀行同業結算公司的最新統計，截至今年6月底，轉數快累計共有836.6萬個帳戶登記，再突破830萬新關。此外，相比去年底的687.8萬個，今年上半年驟增逾148.8萬個帳戶，以幅度計，更急升22%。

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如單以按月比併，6月數字亦較5月時的813萬個，單月新增近23萬個帳戶登記。倘若再以按月的新上客量來看，是連續6個月驟增廿多萬個新戶，凸顯增速勢頭未見放緩。轉數快丁財兩旺，市料除因變種病毒久纏外，亦主要受惠電子利是的春節效應等因素，例如2月份按月多添逾24萬個戶口。

另方面，要是按季度衡量，次季新帳戶更急增逾64.7萬個，較首季上升逾8%。展望下半年，業界相信，周日（7月4日）起5000元電子消費券開始登記，市民響應財爺呼籲齊消費、帶旺經濟，既令電子錢包大戰八達通，搶攻涉資360億元的商機，亦間接帶旺遙距支付服務，轉數快上客量有望再緩步升。而智方便雖曾大塞車，但昨晚已緊急推優化改良版，市料老友記及商戶也開始習慣無現金城市，長遠計，亦有助推動轉數快的帳戶數目不斷破新紀錄。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪