【網絡騙案】金管局：銀行詐騙宗數半年升1.5倍　網絡釣魚騙走2200萬元

▲ 金管局在社交平台發文，再次提醒公眾小心保管個人銀行登入資料，而且不應胡亂開啟聲稱由銀行發出的超連結。

網絡騙案日益猖獗，而且以虛假連結盜取個人銀行資料的騙案更加常見。根據金管局接獲銀行報告，單計今年上半年所偵測到的可疑網站、流動應用程式、「網絡釣魚」短訊和電郵的個案按年大增1.45倍，而受「網絡釣魚」攻擊影響的客戶共有111名、涉及金額2,200萬元。

金管局在社交平台發文，再次提醒公眾小心保管個人銀行登入資料，包括帳戶名稱、登入密碼和一次性密碼，而且不應胡亂開啟聲稱由銀行發出的超連結。

金管局重申，按照監管要求，銀行 並不會 透過短訊或電郵超連結，引領客戶到其網站或流動應用程式進行交易，更不會透過超連結要求客戶提供任何敏感的個人資料（包括登入密碼和一次性密碼）。如果公眾收到任何短訊或電郵超連結，要求輸入網上銀行個人登入資料，這些短訊或電郵不應是由銀行發出的。市民在點擊任何聲稱為銀行發出的超連結之前，應「三思而後行」。

滙豐表示，會繼續透過各種宣傳管道適時向客戶提供提防「網絡釣魚」詐騙行為的重要信息，並加強和警方合作，打擊「網絡釣魚」詐騙行為。

渣打香港則宣布推出新措施，以保障客戶免受損失，包括加強核實客戶身份，當客戶登記或重新登記「SC Mobile Key」，並於網上或流動理財進行高風險交易（如新增收款人、轉賬/繳款或增加轉賬額等），客戶的網上及流動銀行服務或會因保安理由而遭暫停。客戶須致電客戶服務熱線，待核實身份後，服務會重新啟動。

中銀 （02388） 亦重申，不會透過手機短訊、電郵的超連結、二維條碼或附件，引導客戶到其網站或流動應用程式進行交易，更不會透過超連結要求客戶提供任何敏感的個人資料 （包括登入密碼和單次密碼），也不會透過預錄語音訊息聯絡客戶。

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