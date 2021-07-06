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【大灣區就業】騰訊招聘手遊「吃雞」品牌經理 月薪可達6.8萬元 工作職責一覽

理財智慧 16:04 2021/07/06

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近年大熱遊戲《Player Unknown Battle Ground》（絕地求生），在遊戲勝出完結時會彈出「大吉大利，今晚吃雞」的字句而被稱之為「吃雞」。騰訊近日招聘絕地求生的品牌經理，待遇相當不錯，月薪由23,000元，最高可達68,000元，更有雙糧、年終獎金等，每周工作5天，工作期18個月。

該職位屬大灣區青年就業計劃下的空缺，持有香港或香港以外的大學/大專院校在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民可申請該職位空缺。

資歷及職責：

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申請須知：

求職者可電郵(wenyangcai@tencent.com)或郵寄履歷表給TENCENT MOBILITY LIMITED (騰訊)。如要索取收集個人資料聲明，請Email與黄女士聯絡。

 

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