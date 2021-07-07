【職場熱話】與上司夾不來 應裸辭還是「做住先」 網民：找到另一份工作先再走

打工仔都希望得到上司歡心，留在公司努力工作，但有時與上司夾不來，真是有點困難，近日有網民於網上討論區發文詢問，應不應該裸辭，還是「做住先」。

按圖了更多，樓主經歷：

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【職場熱話】上司不准下屬午睡 以免影響形象 網民：連午餐時間都要管？傻的嗎？ 【下一頁】

此帖文一出，引來不少網民回應，大部分網民建議樓主裸辭，他們認為有甚麼重要過精神健康，樓主以一句「屋企靠我養」為由拒絕。有見及此，他們建議樓主應找到另一份工作先再走，因為捱到有精神病，就是家人來養樓主。有人還建議樓主辭職後，應找一份沒有這麼大壓力的兼職工作做。

另有網民認為樓主應敷衍地做事由老闆鬧 ，他不信老闆會炒人。但樓主表示：「要每日看老闆面色，被老闆鬧 ，感覺有創傷後遺症一樣，只要看到任何有關於老闆的東西都很反感。」

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責任編輯：陳頌潔